AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom

Un nuovo spazio dedicato al design, alla qualità e alla personalizzazione degli ambienti domestici

Trani - mercoledì 15 ottobre 2025 10.38 Sponsorizzato
AB Arredamenti di Angelo Bellapianta lancia con orgoglio l'apertura del suo nuovo showroom a Molfetta. Una realtà consolidata da oltre 15 anni nel tessuto cittadino, AB Arredamenti si prepara a una nuova ripartenza, proponendosi al pubblico con un'esposizione rinnovata e accattivante: cucine e open space, oltre a un'area interamente dedicata alla zona living e notte.

Il nuovo store - in cui i protagonisti sono importanti brand come Lube e Tomasella -non è pensato come una semplice collezione di cucine e complementi, ma rappresenta il cuore di un progetto ambizioso, che continua a mettere al centro la qualità, il design, l'esperienza e la personalizzazione delle idee. Il tutto viene proposto con una nuova energia, capace di valorizzare le persone, le loro esigenze e i loro desideri, accompagnandole passo dopo passo nel percorso di scelta, grazie a professionisti attenti e appassionati che sapranno consigliare con competenza e cura dei dettagli.

«Questo nuovo investimento vuole essere un segnale di ottimismo e positività – spiega il titolare, Angelo Bellapianta – in un periodo storico contrassegnato da difficoltà e sacrifici per tutti, con l'obiettivo di dare nuovo impulso al commercio locale e di fare della qualità e della professionalità il nostro marchio di fabbrica».

Bellapianta dedica questo restyling a tutti coloro che hanno creduto nel suo lavoro e ne hanno accompagnato la crescita: «Vorrei ringraziare tutte le persone che si sono affidate a noi in questi 15 anni di continuo impegno e che continueranno a farlo, consentendoci di crescere e portare avanti il nostro progetto e la nostra filosofia con lo stesso entusiasmo di sempre: curare i dettagli, consigliare e accompagnare il cliente in ogni fase, dalla progettazione alla consegna».

PROMOZIONE DI LANCIO

Per celebrare la nuova apertura, AB Arredamenti offrirà una promozione imperdibile: ai primi 30 clienti che acquisteranno una cucina nei giorni dedicati all'inaugurazione sarà riservato uno sconto speciale del 50%, oltre a un omaggio esclusivo composto da lavabiancheria, asciugatrice e un terzo elettrodomestico a scelta tra friggitrice ad aria o impastatrice.

Inoltre, chi acquisterà una camera da letto completa o un living del valore superiore a €3.000 riceverà in regalo un materasso matrimoniale o una TV da 50 pollici.

Il nuovo showroom, situato nella storica sede di Via E. Germano 37/39, inaugurerà questo importante traguardo in concomitanza con il 15° compleanno di AB Arredamenti, sabato 25 ottobre alle ore 19.00, con un grande evento aperto a tutti i clienti storici e a coloro che vorranno entrare a far parte del mondo di AB Arredamenti.

Una nuova opportunità commerciale si affaccia in città, pronta ad accogliere con entusiasmo chi sogna una casa su misura, costruita con stile, passione e qualità.

