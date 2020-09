Abbandona materiale di risulta nel cantiere del nuovo mercato a Molfetta, sanzionato 30enne tranese

Si era introdotto nel cantiere della nuova area mercatale con un camion per scaricare abusivamente materiale di risulta. Ma la scena non è passata inosservata a un cittadino che ha registrato un video dell'accaduto, consegnandolo alla Polizia Locale.Per aver violato il "Regolamento comunale sull'igiene e ambiente" è stato sanzionato un uomo di 30 anni residente a Trani."Ringrazio il cittadino per la segnalazione – afferma il Comandante della Polizia Locale Cosimo Aloia – che ha fatto partire le indagini. Grazie alle telecamere in ingresso e uscita dalla 16bis siamo riusciti a risalire al colpevole, che è stato sanzionato. L'operazione è il risultato di una proficua sinergia tra la buona cittadinanza e il corpo della Polizia Locale".