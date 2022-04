Able to sustain, la consigliera Federica Cuna a Firenze in rappresentanza della Bat

Lo scorso weekend sono stata a Firenze in rappresentanza della Provincia BT all'evento "Able to sustain: welfare, ambiente e mobilitazione", una due giorni nella quale più di 100 giovani amministratori ed attivisti provenienti da tutta l'Italia si sono incontrati per confrontarsi su modelli di advocacy, per apprendere nuovi strumenti di attivismo e partecipazione, nonché conoscere realtà nazionali promotrici di campagne sui diritti sociali, condividere buone pratiche e fare rete in nome di un'idea di comunità sostenibile, inclusiva e progressista.L'evento è stato organizzato dall'associazione Tocca a noi, con la quale avevamo già collaborato con il consigliere di Bisceglie Ruggeri, ospitando nella città di Trani una tappa del Tampon Tax Tour e condividendo il modello fiorentino lanciato dalla consigliera Sparavigna, che ha poi portato al raggiungimento del nostro obiettivo: abbassare l'aliquota Iva per i prodotti igienici sanitari, nella Legge di Bilancio 2022, al fine di garantire a tutti il diritto alla salute e l'uguaglianza tra generi e generazioni. Sono fermamente convinta del profondo potere dell'interconnessione e della collaborazione a livello nazionale per stimolare lo scambio di best practices per ottenere risultati importanti sui diritti sociali.