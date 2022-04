Accesso al servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità

Sul sito istituzionale del Comune di Trani sono stati pubblicati i moduli relativi alla richiesta di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II grado, per l' anno scolastico 2022/2023. Le domande, che potranno essere consegnate agli indirizzi Pec protocollo@cert.comune.trani.bt.it o sportello.istruzione@cert.comune.trani.bt.it, saranno accettate dall'ufficio Pubblica Istruzione entro e non oltre l'8 giugno 2022.Alle stesse bisognerà allegare una fotocopia del documento di riconoscimento del genitore in corso di validità; il certificato attestante la disabilità grave ai sensi della legge 104/92, da cui si evince che la patologia da cui l'alunno è affetto comporta l'impossibilità oggettiva ed assoluta di usufruire dei servizi pubblici di trasporto; la dichiarazione chiara e motivata del genitore della condizione che rende impossibile l'accompagnamento dell'alunno da parte di uno dei genitori