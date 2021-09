Accusa malore e muore sola in casa, tragedia in via Martucci

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte dell'Unità Mobile di Rianimazione di Barletta. Sul posto è sopraggiunta nel frattempo anche una volante della Polizia di Stato per i rilievi del caso.

Un'anziana signora è stata ritrovata priva di vita all'interno del suo appartamento in via Monsignor Aldo Martucci, traversa di corso Alcide de Gasperi. L'80enne era solo in casa quando all'improvviso ha accusato un malore: allertati i soccorsi da parte dei suoi familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lei, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono entrati dal balcone all'interno dell'abitazione al primo piano dove hanno trovato l'anziana priva di sensi.