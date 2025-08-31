Actor Dei
Actor Dei
Eventi e cultura

Actor Dei incanta il pubblico di Trani, arte e folla commossa sotto le stelle

Successo travolgente per il musical sulla vita di Padre Pio in scena in piazza Duomo

Trani - domenica 31 agosto 2025 10.37
Una Piazza Duomo gremita e avvolta dalla magia della notte ha fatto da cornice, ieri sera, a uno degli eventi più suggestivi dell'estate a Trani: "Actor Dei", il musical che ha fatto rivivere con toccante intensità la vita di San Pio da Pietrelcina.

In un'atmosfera sospesa tra cielo e mare, musica e preghiera, il cuore della città ha pulsato all'unisono con quello del pubblico, trasportato in un autentico viaggio spirituale e teatrale, capace di emozionare e commuovere.

Inizialmente previsto per il 24 agosto e rinviato a causa del maltempo, lo spettacolo è stato recuperato con grande successo grazie all'impegno della Fondazione S.E.C.A. e dell'Accademia Musicale Federiciana, con il patrocinio della Conferenza Episcopale Pugliese e della Regione Puglia, e con il prezioso sostegno dei Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo.

Suddiviso in due atti, il musical ha portato in scena un cast di circa 25 artisti – tra attori, cantanti, danzatori e coristi – che hanno dato voce e corpo ai momenti più intensi della vita del Santo: la vocazione, le stigmate, la missione di amore e cura verso i sofferenti.

Ma "Actor Dei" è andato oltre il semplice racconto biografico, riuscendo a toccare la dimensione più intima e umana di Padre Pio, svelandone fragilità, forza e umanità attraverso un linguaggio accessibile a tutti, credenti e non.

Determinante la macchina organizzativa, impeccabilmente guidata dal segretario generale Cav. Natale Pagano, dalla presidente della Fondazione Isabella Ciccolella, dal presidente vicario arch. Giuseppe D'Angelo e dalla direttrice dell'Accademia Federiciana Agnese Festa, che ha curato con sensibilità e maestria la direzione artistica, insieme ad Attilio Fontana, interprete e regista del musical.

Alle ore 20:00, con l'apertura degli ingressi, l'attesa ha lasciato spazio al silenzio e alla suggestione. Alle 21:30, sotto un cielo trapunto di stelle, Piazza Duomo si è trasformata in un teatro dell'anima, dove emozioni e fede hanno danzato in armonia, e la scenografia naturale della Cattedrale ha abbracciato la narrazione in un perfetto connubio tra arte sacra e spettacolo dal vivo.

Il pubblico, visibilmente emozionato, ha accompagnato il finale con una lunga standing ovation, suggellando il successo di un evento che non è stato solo spettacolo, ma esperienza collettiva, condivisione, emozione pura.

"Actor Dei" ha confermato Trani come crocevia pulsante di cultura, spiritualità e identità, regalando alla città una serata che resterà impressa nel cuore di chi l'ha vissuta.

Un ringraziamento speciale va infine a chi ha generosamente supportato l'evento: Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Corteinfiore, Bio Pallino ed Edil Chiariello.
Actor DeiActor DeiActor DeiActor Dei
  • Fondazione Seca
