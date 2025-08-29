Eventi e cultura
"Actor Dei" torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca
Dopo l'interruzione per pioggia del 24/08 l'opera musicale dedicata a Padre Pio sarà nuovamente rappresentata in Piazza Duomo per regalare al pubblico il suo gran finale
Trani - venerdì 29 agosto 2025 11.38
L'appuntamento è fissato per stasera, in Piazza Duomo, alle ore 21:00, davanti alla maestosità della "Regina delle Puglie", per la ripresa di una bellezza che la scorsa domenica fu interrotta dalla pioggia dopo il primo atto: "Actor Dei" il musical sulla vita di Padre Pio sarà in scena, grazie all'impegno della Fondazione SECA, con un cast giovane, quasi totalmente pugliese, guidato da Attilio Fontana, attore nella parte di Padre Pio e regista del musical. C'era un'attesa quasi sospesa, un conto in sospeso con il cielo ed alla fine, "Actor Dei" ha solo mantenuto la promessa di ritornare lì dove la bellezza era stata interrotta, per regalare a Trani una serata di pura emozione, un trionfo artistico che saprà unire la terra al cielo, la fede allo spettacolo, non una semplice opera musicale, ma un viaggio potente e moderno nell'anima di Padre Pio.
L'evento, promosso dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con l'Accademia Musicale Federiciana, con il patrocinio della Conferenza Episcopale Pugliese e della Regione Puglia, si avvale della regia di Attilio Fontana, della direzione vocale di Maria Grazia Fontana, delle coreografie di Orazio Caiti (assistito da Anna Gargiulo) e dei costumi firmati Maria Grazia Nicotra.
Un progetto reso possibile anche grazie al supporto di Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Bio Pallino, Corteinfiore ed Edil Chiariello.
L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:00, apertura porte ore 20:00; registrazione obbligatoria su www.eventbrite.it La partecipazione è gratuita. Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it
