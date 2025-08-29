Foto Tonino Lacalamita" />
"Actor Dei" torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca. Foto Tonino Lacalamita
Eventi e cultura

"Actor Dei" torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca

Dopo l'interruzione per pioggia del 24/08 l'opera musicale dedicata a Padre Pio sarà nuovamente rappresentata in Piazza Duomo per regalare al pubblico il suo gran finale

Trani - venerdì 29 agosto 2025 11.38
L'appuntamento è fissato per stasera, in Piazza Duomo, alle ore 21:00, davanti alla maestosità della "Regina delle Puglie", per la ripresa di una bellezza che la scorsa domenica fu interrotta dalla pioggia dopo il primo atto: "Actor Dei" il musical sulla vita di Padre Pio sarà in scena, grazie all'impegno della Fondazione SECA, con un cast giovane, quasi totalmente pugliese, guidato da Attilio Fontana, attore nella parte di Padre Pio e regista del musical. C'era un'attesa quasi sospesa, un conto in sospeso con il cielo ed alla fine, "Actor Dei" ha solo mantenuto la promessa di ritornare lì dove la bellezza era stata interrotta, per regalare a Trani una serata di pura emozione, un trionfo artistico che saprà unire la terra al cielo, la fede allo spettacolo, non una semplice opera musicale, ma un viaggio potente e moderno nell'anima di Padre Pio.

L'evento, promosso dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con l'Accademia Musicale Federiciana, con il patrocinio della Conferenza Episcopale Pugliese e della Regione Puglia, si avvale della regia di Attilio Fontana, della direzione vocale di Maria Grazia Fontana, delle coreografie di Orazio Caiti (assistito da Anna Gargiulo) e dei costumi firmati Maria Grazia Nicotra.
Un progetto reso possibile anche grazie al supporto di Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Bio Pallino, Corteinfiore ed Edil Chiariello.

L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:00, apertura porte ore 20:00; registrazione obbligatoria su www.eventbrite.it La partecipazione è gratuita. Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it
"Actor Dei" torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca
"Actor Dei" torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca
  • Polo Museale
  • Fondazione Seca
Altri contenuti a tema
A Trani la pioggia ferma lo spettacolo, ma non la forza dirompente di "Actor Dei" A Trani la pioggia ferma lo spettacolo, ma non la forza dirompente di "Actor Dei" Lo spettacolo "Actor Dei" incanta Piazza Duomo, ma la pioggia lo ferma a metà. Cronaca di una serata di grande bellezza e di un'emozione sospesa nel cuore di Trani
Fondazione SECA, oggi in scena a Trani "Actor Dei", la prima opera musical su Padre Pio Fondazione SECA, oggi in scena a Trani "Actor Dei", la prima opera musical su Padre Pio In Piazza Duomo inizio alle ore 21:30, lo spettacolo è accessibile a tutti
Architetture Ardite incanta Trani: successo per l'iniziativa di Fondazione Seca nella settimana di Ferragosto Architetture Ardite incanta Trani: successo per l'iniziativa di Fondazione Seca nella settimana di Ferragosto Tanti i turisti accorsi per scoprire le bellezze della Cattedrale
"Cinema fuori Museo": la magia del grande schermo continua a Trani "Cinema fuori Museo": la magia del grande schermo continua a Trani La rassegna della Fondazione S.E.C.A. prosegue questa settimana con tre appuntamenti imperdibili
A Ferragosto visite guidate al Campanile di Trani A Ferragosto visite guidate al Campanile di Trani L'iniziativa di Fondazione Seca nell'ambito di "Architetture Ardite"
Pop Art e colori a Trani: l'estro di Marcello Quarta Pop Art e colori a Trani: l'estro di Marcello Quarta Il Polo Museale di Trani si prepara a una nuova, vivace stagione espositiva con la decima edizione della rassegna "Fuori Museo"
Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana Fondazione S.E.C.A. – Polo Museale di Trani: aperture straordinarie della Pinacoteca Diocesana Sabato 9 e domenica 10 AGOSTO dalle ore 16:00 alle ore 22:00
Al Polo Museale dal 9 agosto sbarca la Pop Art di Marcello Quarta Al Polo Museale dal 9 agosto sbarca la Pop Art di Marcello Quarta Collage e applicazioni di vario genere saranno al centro dello spazio espositivo della Corte
La Soccer Trani chiama a raccolta i tifosi: «Coloriamo insieme i gradoni del Lapi»
29 agosto 2025 La Soccer Trani chiama a raccolta i tifosi: «Coloriamo insieme i gradoni del Lapi»
Campo scuola di via Andria, Branà (M5S): «Modello superato che ignora la mobilità sostenibile»
29 agosto 2025 Campo scuola di via Andria, Branà (M5S): «Modello superato che ignora la mobilità sostenibile»
Provincia Bat, Lodispoto: "A breve nuove assunzioni in provincia per ridurre i tempi dei pagamenti dei fornitori "
29 agosto 2025 Provincia Bat, Lodispoto: "A breve nuove assunzioni in provincia per ridurre i tempi dei pagamenti dei fornitori"
Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport "
29 agosto 2025 Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport"
Grande seguito a Trani per Agostino Picicco
29 agosto 2025 Grande seguito a Trani per Agostino Picicco
Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile
29 agosto 2025 Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile
La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci”
28 agosto 2025 La Lega Navale di Trani riceve in donazione un modello dell’“Amerigo Vespucci”
The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria
28 agosto 2025 The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria
Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza
28 agosto 2025 Truffe agli anziani, l'allarme resta alto: i Carabinieri invitano alla prudenza
Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto
28 agosto 2025 Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.