"Actor Dei" torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca

L'appuntamento è fissato per stasera, in Piazza Duomo, alle ore 21:00, davanti alla maestosità della "Regina delle Puglie", per la ripresa di una bellezza che la scorsa domenica fu interrotta dalla pioggia dopo il primo atto:il musical sulla vita di Padre Pio sarà in scena, grazie all'impegno della, con un cast giovane, quasi totalmente pugliese, guidato da, attore nella parte die regista del musical. C'era un'attesa quasi sospesa, un conto in sospeso con il cielo ed alla fine,ha solo mantenuto la promessa di ritornare lì dove la bellezza era stata interrotta, per regalare a Trani una serata di pura emozione, un trionfo artistico che saprà unire la terra al cielo, la fede allo spettacolo, non una semplice opera musicale, ma un viaggio potente e moderno nell'anima di Padre Pio.L'evento, promosso dalla. in collaborazione con l'Accademia Musicale Federiciana, con il patrocinio dellae della, si avvale della regia di, della direzione vocale di, delle coreografie di(assistito da Anna Gargiulo) e dei costumi firmati Maria Grazia Nicotra.Un progetto reso possibile anche grazie al supporto diL'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:00, apertura porte ore 20:00; registrazione obbligatoria su www.eventbrite.it La partecipazione è gratuita. Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it