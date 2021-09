Ad ottobre il convegno pastorale diocesano

Si terrà a Trani il 15 e 16 ottobre, nella Cattedrale, il Convegno pastorale diocesano sul tema "Famiglia e Giovani protagonisti: comunione con la Parola", la seconda priorità indicata dagli Orientamenti Pastorali.«Il Convegno pastorale diocesano del 15 e 16 ottobre - scrive don Enzo de Ceglie, vicario episcopale per la pastorale in una comunicazione ai sacerdoti - ha la finalità di incontrare giovani e famiglie della Diocesi e quanti vorranno partecipare, per individuare, a partire dall'esperienza vissuta, quei semi di speranza che il protagonismo delle famiglie e dei giovani possono offrire alla Comunità dei credenti e alla società civile. Il 17 ottobre si aprirà anche nella nostra Diocesi il Sinodo dei Vescovi nella Festa della Chiesa diocesana». Iscrizioni al Convegno pastorale entro il 4 ottobre, compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/pndnBqW2Sby2ERbE6