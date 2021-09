Ad una studentessa del liceo classico il Premio "Mauro de Benedictis"

Sarà assegnato ad una studentessa del Liceo Classico statale "de Sanctis" il Premio "Mauro de Benedictis per l'eccellenza ed il talento" giunto quest'anno alla sua V edizione: la cerimonia si terrà lunedì 27 settembre alle 17 presso il liceo di via Tasselgardo, alla presenza del sindaco Amedeo Bottaro, della dirigente scolastica Grazia Ruggiero, della presidente della Fidapa di Trani Maria Mazzilli, della fondatrice del premio Raffaella Facondi de Benedictis e dell'imprenditore tranese Beppe Nugnes.Il Premio è intitolato a Mauro de Benedictis, imprenditore tranese, simbolo del self-made man: uomo di rettitudine morale indiscussa, realizzatosi da solo, e che, all'impegno per il lavoro, ha sempre unito la passione per la conoscenza e l'amore per la famiglia; e che ha sempre cercato di raggiungere i propri obiettivi con caparbietà, volontà e spirito di iniziativa. Guardando al futuro, per il bene della società, la famiglia ha voluto ricordarlo e ringraziarlo istituendo questo Premio.E infatti amore per la conoscenza, tenacia e forza di volontà caratterizzano questo appuntamento che premia l'eccellenza nello studio, che sposa umiltà e talento, e che vuole essere una piccola goccia d'acqua che innaffi la piantina del sapere degli studenti più meritevoli, perché domani queste eccellenze in promessa si trasformino in splendide realtà.Il Premio consiste nell'assegnare una borsa di studio del valore di € 1.000,00 ad una studentessa.