Addio a Michelangelo Menduni, cittadino modello

Incredulità e grande dolore in città per la morte improvvisa e prematura, aveva compiuto 50 anni lo scorso primo febbraio, di Michelangelo Menduni. Un docente e cittadino modello, in passato aveva avuto esperienze politiche attraverso l'impegno civico. Una persona che aveva davvero in mente idee concrete e veritiere per cambiare la nostra città. Me ne ero reso conto nelle varie conversazioni cin lui tenute spesso in questi anni. Un genitore e marito modello, ancor di più e mai definizione fu più giusta per lui, impegnato anche attivamente nella sua parrocchia di San Magno, per coltivare i valori della famiglia e della sana unione coniugale.Appassionato di musica, in passato, prima di diventare un docente d'informatica, si era dilettato con la composizione ed il canto per piano bar. Alla famiglia ed ai suoi figli, Alberto e Chiara ed a sua moglie Licia, si stringono i tanti cittadini tranesi che hanno apprezzato le molteplici doti e qualità di Michelangelo, il suo carattere ironico e gioviale.