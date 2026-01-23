Adhd, a Trani le istituzioni dialogano con le famiglie

Incontro in Sala Ronchi tra istituzioni del Comune di Trani e Asl Bat per dialogare con rappresentanti della scuola e dei genitori, per affrontare il macro tema dell'Adhd (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), disturbo neuropsichico dello sviluppo caratterizzato principalmente da disattenzione, iperattività e impulsività, per capire come agire con i bambini, sin dalla più tenera età. Comportamenti ancora poco conosciuti ma che necessitano di formazione da parte di docenti e genitori, chiamati a prendersi cura di bambini con richieste che richiedono capacità e conoscenze speciali."Il piano di formazione della scuola Beltrani prevede da quest'anno un pacchetto dedicato alle neurodiversità e alunni con bisogni educativi speciali. Abbiamo constatato un grande bisogno di formazione da parte di docenti e genitori, per questo la giornata di oggi è preziosa, solo facendo rete possiamo affrontare problematiche sfidanti", le parole di Nunzia Porzio, Dirigente scolastico IV circolo Beltrani di Trani."L'adhd va conosciuta e riconosciuta, è una condizione sostanzialmente invisibile, e siamo chiamati a creare sinergie per dare risposte e metterci al servizio di ogni singolo alunno per dare la migliore offerta formativa possibile", sostiene Fabrizio Ferrante, vice sindaco di Trani."È un incontro importante per varie ragioni, è un disturbo che comporta disagio per l'intera famiglia e solo in maniera unitaria possiamo aiutare le famiglie per creare una prospettiva di futuro" afferma Brigida Figliolia, dirigente medico responsabile U.O.S.V.D. N.P.I.A. Asl Bat"I genitori, chiamati ad occuparsi dei propri figli quotidianamente, hanno bisogno di una rete alla quale appoggiarsi; i docenti hanno bisogno di capire come comportarsi per seguire al meglio i propri studenti. La scuola in questo momento è al centro, chiamata ad un ruolo di mediazione, da soli non possiamo fare nulla, insieme possiamo raggiungere tanti risultati" dichiara Maria Manzi, docente del IV circolo Beltrani di Trani e referente della Rete Talentinclusivi Regione Puglia.Alla tavola rotonda hanno partecipato inoltre Fabio Maniscalco, Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile- C.C.R. ADHD della U.O.S.V.D. N.P.L.A. - ASL Bt; Geremia Capriuoli e Selena Brescia, Dirigenti Psicologi clinici UOSVO N.P.I.A. Asl Bat; Francesco Losignore, Medico pediatra; Giorgia Ceci, Psicologa psicoterapeuta; Francesca Sorge, Pedagogista.