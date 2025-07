Affidata la gestione del cimitero comunale alla società "Parco del Ricordo Trani s.r.l."

Si informa la cittadinanza che, con contratto per atti pubblici Rep. N. 4448 del 04/06/2025, l'Amministrazione Comunale di Trani ha affidato alla società Parco del Ricordo Trani s.r.l. la concessione trentennale relativa all'ampliamento e gestione del Cimitero Comunale di Trani.



Pertanto la società Parco del ricordo Trani s.r.l. è il soggetto legittimato e titolato alla gestione ed organizzazione di tutte le attività e servizi del Cimitero Comunale di Trani unitamente all'ampliamento dello stesso mediante la costruzione di ulteriori strutture funerarie (loculi, ossari, cappelle private, altro), secondo le modalità, condizioni e termini approvate dal Comune di Trani.



A tal riguardo la Società concessionaria porta a conoscenza della cittadinanza le condizioni per l'ammissione delle domande di concessione delle strutture funerarie:

1. Gli assegnatari dovranno essere residenti nel Comune di Trani; il diritto è esteso anche ai non residenti nel Comune di Trani che hanno un congiunto sepolto nel Cimitero del Comune di Trani;

2. Hanno diritto le persone nate nel Comune di Trani o che siano state residenti nel Comune di Trani per almeno cinque (5) anni;

3. La concessione delle cappelle private è limitata esclusivamente ai residenti nel Comune di Trani;

4. E' ammessa la prenotazione di massimo quattro (4) loculi per nucleo familiare, di massimo quattro (4) ossari per nucleo familiare e di massimo una (1) cappella per nucleo familiare.

Si avvisa la cittadinanza che la prenotazione dei loculi e/o ossari e delle cappelle a realizzarsi nonché di ogni eventuale servizio pertinente alla struttura cimiteriale potrà essere effettuata presso il Cimitero Comunale - Ufficio prenotazioni - in Via Barletta, previo appuntamento al numero di telefono 0883/1710229