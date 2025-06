Affido e adozione, incontro di chiusura del percorso formativo

L'ufficio di Piano, nell'ambito delle attività promosse dal Piano sociale di zona e all'interno del progetto FamilyLab (centri servizi per le famiglie, gestito dall'ATI formata dalla cooperativa Shalom, dalla cooperativa Vivere Insieme e dal consorzio Metropolis) organizza un momento di incontro e restituzione a conclusione del percorso formativo dedicato all'affido familiare che si è tenuto presso i Family LAB da febbraio e giugno 2025. L'incontro di chiusura che si terrà giovedì 26 giugno 2025 alle ore 18, presso il Family LAB di Trani in via Caposele 60.L'incontro ha l'obiettivo di restituire e valorizzare l'esperienza del percorso formativo sull'affido familiare, offrendo uno spazio di confronto tra i partecipanti, gli operatori e la comunità territoriale; sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza dell'affido familiare come strumento di tutela, cura e sostegno per i minori in difficoltà; promuovere una cultura dell'accoglienza e della solidarietà familiare, fondata su una responsabilità consapevole e accogliente; favorire la conoscenza dei servizi di prossimità attivati sul territorio a supporto delle famiglie e dei percorsi di affido; rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni, enti del terzo settore e cittadini, nell'ottica della prevenzione del disagio e della costruzione di comunità educanti.Alle ore 18 è prevista l'apertura dei lavori con gli interventi di Alessandra Rondinone (assessore alle Politiche Sociali della Città di Trani), Roberta Rigante (assessore alle Politiche Sociali, Integrazione ed Inclusione del Comune di Bisceglie), Alessandro Attolico (dirigente dell'Ufficio di Piano), Attilio Piccarreta (responsabile unico del progetto) e Raffaella Della Cananea Salomone (direttore dell'esecuzione del contratto). A seguire sarà presentata l'équipe Affido e Adozione dell'Ambito territoriale sociale con gli interventi di Gianni Ferrucci (dirigente responsabile dell'Unità operativa assistenza consultoriale del Distretto sociosanitario 5 Bisceglie-Trani della Asl Bt), di Daniela Degennaro e Raffaella Cassanelli (assistenti sociali del servizio sociale professionale del Comune di Trani, referenti del Servizio Affidi e Adozione) e di Anna Dell'Olio e Rosita Baldini (assistenti sociali del servizio sociale professionale del Comune di Bisceglie, referenti del Servizio Affidi e Adozione). Alle 18.20 è in programma un momento di condivisione da parte delle famiglie che hanno partecipato al percorso di formazione sull'affido familiare, alle 18.35 una testimonianza di una giovane ragazza che condividerà la propria esperienza di crescita e integrazione in un contesto familiare accogliente. Seguiranno interventi delle operatrici dei Family Lab di Trani e Bisceglie che forniranno informazioni operative relative alle procedure per la presentazione delle domande di affido familiare e adozione, sia in ambito nazionale che internazionale, con l'obiettivo di diffondere una cultura dell'accoglienza e della responsabilità condivisa. In chiusura (ore 19) la consegna degli attestati di frequenza del corso alle famiglie coinvolte, un momento simbolico di riconoscimento e gratitudine per il loro impegno attivo all'interno del percorso formativo, un tassello importante nella costruzione di una rete territoriale di solidarietà e del loro personale percorso di crescita per candidarsi a vivere l'esperienza dell'Affido familiare."Ai lavori - spiega il dirigente dell'Ufficio di Piano, Alessandro Attolico - prenderanno parte le 27 famiglie che hanno frequentato il corso di formazione sull'Affido. Le ringrazio per la fiducia riposta così come ringrazio i professionisti che hanno impreziosito con la loro partecipazione questo percorso, Rossella Perillo, Michele Bulzis, Maria Vurchio, Filippo Campobasso, Edgardo Bisceglia (giudici onorari presso il Tribunale per i minorenni di Bari), Valeria Rossini (docente di pedagogia della marginalità presso l'Università degli Studi di Bari), Antonio Gorgoglione (Ai.Bi.)".