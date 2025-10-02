referendum no triv seggio scuola Baldassarre
referendum no triv seggio scuola Baldassarre
Enti locali

Aggiornamento albo presidenti di seggio elettorale

Domande entro il mese di ottobre

Trani - giovedì 2 ottobre 2025 9.41
Entro il mese di ottobre 2025 è possibile proporre domanda di iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio elettorale.
a questo link gli allegati contenenti tutte le informazioni utili e la modulistica
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII Attualità Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII Firmata l'ordinanza d'urgenza dopo il crollo del tetto di un capannone. La strada resterà interdetta al traffico a tempo indeterminato, in attesa delle analisi dell'ARPA e della successiva bonifica
Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione Cronaca Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione In attesa dell'Ordinanza urgente del Sindaco, sul posto la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco
Sulle tracce dei Normanni, Trani incontra la Normandia Vita di città Sulle tracce dei Normanni, Trani incontra la Normandia Il sindaco Bottaro ha ricevuto il presidente Morin: sul tavolo nuove collaborazioni culturali e turistiche per l'Anno europeo del 2027
Fontana pulita, Bottaro: "Ogni disagio è una priorità, ascolto tutti i cittadini” Vita di città Fontana pulita, Bottaro: "Ogni disagio è una priorità, ascolto tutti i cittadini” "Le segnalazioni non hanno gerarchie. Fino all'ultimo giorno penserò al bene dei tranesi prima di ogni decisione"
Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre Vita di città Consiglio comunale convocato per martedì 30 settembre Otto punti all'ordine del giorno
Inaugurata a Trani “Taf App Plus” Politica Inaugurata a Trani “Taf App Plus” Nasce la prima applicazione in Italia sui servizi per la diversabilità
Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani Politica Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani Bottaro: "Un passo fondamentale per ridurre lo spreco di risorse idriche"
Ponte Lama, la nuova viabilità supera la prova. Sabato la chiusura e l'avvio dello storico cantiere Attualità Ponte Lama, la nuova viabilità supera la prova. Sabato la chiusura e l'avvio dello storico cantiere Assessora Cecilia Di Lernia:"Primi giorni incoraggianti, ringrazio i cittadini per la collaborazione"
Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII
2 ottobre 2025 Dopo la tromba d'aria: il Sindaco chiude via Papa Giovanni XXIII
Festa dei nonni, l'augurio speciale da parte dei Carabinieri della BAT
2 ottobre 2025 Festa dei nonni, l'augurio speciale da parte dei Carabinieri della BAT
Coppa, la Soccer Trani vola agli ottavi: Don Uva battuto anche al ritorno. È 3-0 al ‘Poli’
2 ottobre 2025 Coppa, la Soccer Trani vola agli ottavi: Don Uva battuto anche al ritorno. È 3-0 al ‘Poli’
Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre
2 ottobre 2025 Conclusa la seconda mobilità Erasmus+ per la scuola Baldassarre
Contest San Nicola, lunedì le premiazioni in biblioteca
2 ottobre 2025 Contest San Nicola, lunedì le premiazioni in biblioteca
FIDAPA Trani, si rinnova il vertice: Angela Leuzzi è la nuova presidente
2 ottobre 2025 FIDAPA Trani, si rinnova il vertice: Angela Leuzzi è la nuova presidente
Cantieri fermi, Di Leo (Lega) all'attacco: "Progetti come romanzi gialli "
2 ottobre 2025 Cantieri fermi, Di Leo (Lega) all'attacco: "Progetti come romanzi gialli"
Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione
1 ottobre 2025 Tromba d'aria a Trani in via Papa Giovanni a Trani danneggiati due capannoni, ma c'è rischio di contaminazione
Tromba d'aria sulla città di Trani
1 ottobre 2025 Tromba d'aria sulla città di Trani
Furti di rame: più videosorveglianza e controlli nella BAT
1 ottobre 2025 Furti di rame: più videosorveglianza e controlli nella BAT
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.