Aggiornamento contagi covid a Trani: i casi salgono a 41

In salita il numero dei contagi a Trani: stando all'ultimo dato comunicato dal Comune di Trani il numero dei casi attualmente positivi è di 41, un numero quasi raddoppiato in circa 20 giorni. Il 2 luglio, infatti, il numero era di 25 casi positivi. Un dato sicuramente non allarmante ma che non deve far abbassare la guardia: in attesa che la copertura vaccinale raggiunga una più ampia fetta di popolazione è bene, infatti, mantenere tutte le precauzioni per prevenire il contagio e quindi adottare il distanziamento, lavare spesso le mani e indossare la mascherina in ambienti chiusi o qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.