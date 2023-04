"Aggiustato...contro gli imbecilli che lo avevano rotto": ripristinato il palo-barriera a Colonna

I soliti ignoti, vandali e teppisti, nei giorni scorsi avevano forzato e distrutto uno dei pali in legno che fra un muretto e l'altro costituivano la barriera di sicurezza della passeggiata a mare nei pressi del Monastero di Colonna. L''assenza di quel palo costituiva pericolo per il passaggio in quel luogo, generalmente frequentato da numerose persone, ed immediato è stato il ripristino."Aggiustato.... contro gli imbecilli che lo avevano rotto", sottolinea a tal proposito il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ferrante in un post sui social. Nella speranza che gli imbecilli la smettano di creare non solo danni ma soprattutto pericoli per il prossimo.