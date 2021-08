Aggredisce una donna in zona stadio per rubarle la borsa: ripreso dalle telecamere

Social Video 2 minuti Aggressione in zona stadio

Parcheggia la sua vecchia 500 bianca, si avvicina ad una donna e l'aggredisce nel tentativo di portarle via la borsa. È l'acchiaggiante racconto di quello che è accaduto nella mattinata di Ferragosto, intorno alle 11.30, in una traversa non meglio precisata dello stadio comunale.La vittima era uscita da poco di casa e mentre attendeva l'arrivo di sua sorella per recarsi al mare le si è avvicinato un uomo armato di piede di porco e ha iniziato ad aggredirla per sottrarle la borsa. A rendere noto quanto accaduto con tanto d'immagini video è il marito della vittima sul suo profilo Facebook per mettere in guardia altre donne. Stando al racconto, trattasi di un uomo sui 35 anni, con barba e occhiali, tranese per via del suo accento. «Se qualcuno lo riconosce o sa qualcosa non esitasse a chiamare la Polizia o i Carabinieri» è l'appello sui social del marito.Le immagini in questione e che vi mostriamo qui in basso sono già al vaglio della Polizia di Stato: fondamentali per risalire al responsabile potranno rivelarsi anche le immagini acquisite successivamente da altre telecamere della zona.