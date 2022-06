Aggressione Angiolillo, Marinaro: «Si ritorni al confronto civile, leale e senza alcun tipo di violenza»

Social Video 30 secondi Aggressione Angiolillo, il messaggio di Giacomo Marinaro

«Esprimo piena solidarietà al consigliere Angiolillo per quanto accaduto ieri a nome mio, del Consiglio comunale e della Giunta. Voglio invitare la comunità a discutere su tutti i temi in maniera civile, leale e confrontarsi senza alcun tipo di violenza». Questo il messaggio del presidente del Consiglio comunale Giacomo Marinaro rilasciato alla stampa a seguito dell'aggressione fisica che ha visto coinvolto ieri il consigliere Antonio Angiolillo all'interno della sua attività commerciale in via Aldo Moro dove si trovava anche la giovane moglie, al settimo mese di gravidanza.Angiolillo, presidente della quarta commissione comunale, sarebbe stato raggiunto e aggredito da due uomini e malmenato fino al punto di perdere i sensi. Sull'episodio ed in particolare sulle ragioni dell'azione indagano Polizia e Carabinieri.