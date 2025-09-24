Foto Credits" />
"Oltre la memoria - Le vittime invisibili". Foto Credits
Eventi e cultura

Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia diventa che carne, voce e silenzio

Reading con Renzo Samaritani Schneider e Stefania De Toma

Trani - mercoledì 24 settembre 2025 7.25 Comunicato Stampa
Ci sono serate che non si dimenticano perché scavano dentro. Oltre la memoria - Le vittime invisibili, in scena il prossimo 27 settembre, ore 21:00 (porta ore 20:30), al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani(BT), è una di quelle. Un reading civile che non si accontenta di ricordare: pretende di risvegliare. Organizzato da Delle Arti Odv Ets, l'evento è un invito a guardare oltre le narrazioni ufficiali, là dove la storia si fa fragile, scomoda, vera.
La storia la scrivono i vincitori, si dice. Ma la Storia, quella con la "S" maiuscola, è fatta di voci ai margini, di testimonianze che rischiano di svanire se non raccolte, custodite, tramandate. È fatta di figli che scoprono troppo tardi il peso di un'eredità, di madri che non riescono a chiedere perdono, di silenzi che urlano. È la storia delle vittime invisibili, di chi non ha avuto voce nei manuali, ma che può ancora parlare attraverso l'arte, la parola, la musica.

Ed è proprio questo il cuore pulsante dell'iniziativa dell'Associazione Culturale Orizzonte Comune - Oltre la Memoria in collaborazione con il Teatro Mimesis: trasformare la memoria da archivio polveroso a bussola civile. Un invito a non dimenticare, ma soprattutto a prendere posizione. Sul palco, insieme alla giornalista e performer Stefania De Toma, ci sarà Renzo Samaritani Schneider, figlio della scrittrice Helga Schneider. La sua storia personale è un pugno nello stomaco e un atto di resistenza. Renzo ha scoperto da adulto che sua nonna era una guardiana nei lager nazisti. Una verità taciuta, celata, che ha trovato voce solo attraverso le pagine di libri come "Il rogo di Berlino" e "Lasciami andare, madre" di sua madre Helga. Helga Schneider, autrice coraggiosa e lucida, ha scelto di affrontare il buio della propria infanzia e della propria famiglia, rifiutando ogni forma di complicità. Il suo racconto non è solo una denuncia, ma un gesto di liberazione e di coraggio. Renzo, oggi, raccoglie quel testimone e lo trasforma in teatro civile, in parola condivisa, in musica che cura.

La serata si apre con un prologo di silenzio. Non per confondere le tragedie, ma per affermare con forza il rifiuto dell'indifferenza. Le letture si intrecciano con le note di Monica Franceschina (voce), Alessandro Giusto(pianoforte) e Gianpiero Grilli (flauto), sotto la regia di Marco Pilone e la redazione di Massimiliano Deliso.Una drammaturgia essenziale, una memoria che vibra tra parola e suono, tra dolore e speranza. I musicisti non accompagnano semplicemente il reading, lo abitano. Le loro interpretazioni, misurate e intense, scandiscono i momenti della narrazione con brani che non sono mai casuali. Dalla visionaria e rivoluzionaria "Imagine"di John Lennon a "La cura" di Franco Battiato che parla di protezione, amore profondo e guarigione, passando per le melodie struggenti di "La vita è bella" e la spiritualità universale del capolavoro di Leonard Cohen "Hallelujah", ogni nota è scelta per evocare, per aprire uno spazio emotivo, per dare voce a ciò che le parole da sole non riescono a trasmettere.

Stefania De Toma, con la sua esperienza di sceneggiatrice, attrice e guida culturale, porta in scena non solo competenza, ma una sensibilità rara. La sua direzione attoriale, centrata sull'ascolto, rende ogni parola una carezza e ogni silenzio una presa di posizione. Renzo oggi vive a Trani, in una casa affacciata sul mare che profuma di quiete e di possibilità. È qui che ha trovato la forza di guardare in faccia il proprio dolore e di trasformarlo in consapevolezza. È qui che ha scelto di raccontare, di condividere, di non lasciare che la memoria si dissolva. Oltre la memoria – Le vittime invisibili non è solo uno spettacolo. È un atto politico, etico, umano. È la prova che la memoria non è un esercizio del passato, ma una scelta del presente. È un invito a non dimenticare, a non voltarsi, a non cedere all'oblio. È la dimostrazione che la storia vera, quella che ci cambia, nasce dalle piccole storie. E che solo chi ha il coraggio di raccontarle può salvarle dall'anonimato.

I biglietti per il reading "Oltre la memoria – Le vittime invisibili" di sabato 27 settembre a Trani(ticket unico: € 5,00, soci partner € 3,00) possono essere acquistati anche con Carta docente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani (BT). Il ticket comprende, nella giornata dello spettacolo, la visita a tutte le collezioni del museo, inclusa la Pinacoteca "Ivo Scaringi", e alla mostra dell'artista visivo e regista francese Fabio Purino "La Nouvelle Vague", dalle ore 16:00 entro le 21:00, inizio del reading. Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili, la storia diventa che carne, voce e silenzio
Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili, la storia diventa che carne, voce e silenzio © Credits
  • Palazzo Beltrani
Altri contenuti a tema
Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague A Palazzo Beltrani un percorso immersivo tra fotogrammi, figure ritagliate e un omaggio speciale alla spiaggia della città
Marcello Mastroianni e Virna Lisi: due miti del cinema rivissuti grazie a Fabrizio Corallo Marcello Mastroianni e Virna Lisi: due miti del cinema rivissuti grazie a Fabrizio Corallo Grande successo per la due giorni con il regista tranese ed il talk con l'Assessora alla Cultura Lucia De Mari e l'esperto Lorenzo Procacci Leone
1 Il cinema di Fabrizio Corallo a Trani: omaggio a Mastroianni e Virna Lisi Il cinema di Fabrizio Corallo a Trani: omaggio a Mastroianni e Virna Lisi Due serate evento a Palazzo Beltrani: stasera il docufilm premiato con il Nastro d'Argento e domani il ritratto dell'indimenticabile attrice.
"Ultimo Tango a Buenos Aires" a Trani "Ultimo Tango a Buenos Aires" a Trani In scena domani al Beltrani. lo spettacolo-racconto di Cosimo Damiano Damato
Alfonso Soldano e i "Suoni del Sud", un trionfo a Trani per la "Fondazione Ciccolini" Alfonso Soldano e i "Suoni del Sud", un trionfo a Trani per la "Fondazione Ciccolini" Dalla leggerezza di Schubert alla potenza drammatica di Bortkiewicz, una serata di grandi emozioni musicali
Bortkiewicz, una prima europea a Trani Bortkiewicz, una prima europea a Trani Martedì 16 settembre a Palazzo Beltrani, il pianista Alfonso Soldano esegue la sua inedita versione per due mani del Concerto n.2.
Vita da naufrago: una memorabile prima europea a Trani Vita da naufrago: una memorabile prima europea a Trani Sergei Bortkiewicz risorge a Palazzo delle Arti Beltrani
"Ultimo tango a Buenos Aires", Damato a Palazzo Beltrani "Ultimo tango a Buenos Aires", Damato a Palazzo Beltrani Un viaggio tra musica e mito in scena il 24 settembre
Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore "
24 settembre 2025 Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore"
Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
24 settembre 2025 Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
23 settembre 2025 Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
23 settembre 2025 Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
La Guardia di Finanza celebra San Matteo nella Cattedrale di Trani
23 settembre 2025 La Guardia di Finanza celebra San Matteo nella Cattedrale di Trani
62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento
23 settembre 2025 62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento
Occupazione nel Mezzogiorno, Giovanni Assi: «Raggiunto il 50,1%, il livello più alto dal 2004»
23 settembre 2025 Occupazione nel Mezzogiorno, Giovanni Assi: «Raggiunto il 50,1%, il livello più alto dal 2004»
1
Scuola Collodi, FdI Trani denuncia: «Anno scolastico avviato e lavori non terminati»
23 settembre 2025 Scuola Collodi, FdI Trani denuncia: «Anno scolastico avviato e lavori non terminati»
Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica
23 settembre 2025 Trani. Degrado in via Vecchi, dopo la denuncia dei residenti interviene il Comune: al via la bonifica
Orrore nella campagna di Trani: trovati i resti carbonizzati di un cane
23 settembre 2025 Orrore nella campagna di Trani: trovati i resti carbonizzati di un cane
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.