Al liceo scientifico di Trani "Multisport", mini olimpiadi studentesche di atletica leggera

Il Liceo Scientifico Vecchi che, il 20 settembre scorso, ha inaugurato l'anno scolastico con la lectio sulla comunicazione del giornalista televisivo Francesco Giorgino, intende valorizzare attraverso una Cerimonia di Premiazione gli studenti delle classi prime e terze che hanno preso parte alla Competizione "Multisport", disputatasi presso le palestre della scuola nell'ambito del Progetto Accoglienza A.S.2021-2022.



Il Torneo, che ha rappresentato uno dei momenti più attesi e coinvolgenti delle attività di avvio dell'anno scolastico, ha visto la partecipazione di tutte le classi prime e terze che si sono sfidate, nelle giornate del 17 e 18 settembre, in una Gara articolata in Percorsi misti e Mini-olimpiadi di Atletica Leggera (corsa, salto in lungo, getto del peso) mostrando impegno e determinazione, ma soprattutto grande entusiasmo ed un forte spirito di squadra.



Le prime tre classi classificate per ogni categoria saranno premiate dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Tannoia, nel corso di una Cerimonia che si terrà presso la sede della scuola il giorno 2 ottobre 2021, alle ore 11.30, alla presenza della Commissione Accoglienza e del Team dei Docenti di Scienze motorie. Alle classi vincitrici di ogni categoria, la 1B e la 3C, verrà consegnata una coppa ed un attestato nominativo per ogni atleta partecipante; alle seconde classificate, le classi 1Cs e 3As/3Cs ex aequo un attestato di merito; stesso premio anche alle terze classificate 1A/1C ex aequo e 3Bs.



Si conferma la vocazione "inclusiva"del Liceo Vecchi che si traduce in opportunità sportiva: il Liceo Vecchi, infatti, vanta una lunga tradizione di successi sportivi nei Campionati Studenteschi e annovera tra i suoi studenti numerosi Atleti Agonisti di calibro nazionale per i quali aderisce al Protocollo di Atleti di Alto Livello del MIUR. Ma lo sport al "Vecchi" non appartiene solo ai campioni: la pratica sportiva è coltivata ordinariamente da tutti gli studenti nelle attività curriculari ma anche favorita attraverso PON e Corsi opzionali. Per questo, sin dai primi giorni di scuola, il Liceo attraverso le attività di Accoglienza "ha scommesso" sui valori dello sport – disciplina, costanza, sacrificio, collaborazione, lealtà, spirito di squadra – per rimotivare i suoi studenti favorendone la socializzazione e la sana competizione come suggerito dalle Linee guida ministeriali sull'anno della" ripartenza".



La Cerimonia, prevista per sabato 2 ottobre 2021, suggella dunque l'avvio del Progetto Accoglienza che si propone di favorire l'inserimento degli alunni delle classi prime e terze attraverso momenti formativi di ascolto e di riflessione condivisa, di confronto su temi d'attualità, di "scoperta" dei laboratori di scienze, fisica ed informatica, di attività

laboratoriale, di competizione sportiva con la finalità di incentivare la partecipazione sempre più attiva e consapevole degli studenti al processo educativo.