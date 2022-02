Al Polo Museale di Trani Gianfranco Dioguardi e Francesco Maggiore presentano La mia Puglia

Bibliotheca Orientalis "Attilio Petruccioli" e Fondazione S.E.C.A. per la Cultura presentano: "La mia Puglia" - Presentazione del libro di Gianfranco Dioguardi (Edizioni Minerva - 2021), con Francesco Maggiore."Una regione caratterizzata da grandi contraddizioni, una terra dove amarezza e dolcezza si fondono in molteplici contrastanti immagini che si impongono per la magica varietà di intense bellezze, ma anche di antiche sofferenze che i pugliesi vicini e lontani hanno saputo contrastare rendendo la Puglia terra benedetta e da tutti celebrata".La presentazione si terrà sabato 19 Febbraio 2022, alle ore 17,00 nella Sala Convegni del Polo Museale di Trani. Sarà introdotta dal direttore del Polo Museale di Trani Graziano Urbano e presentata da Attilio Petruccioli responsabile della Bibliotheca Orientalis. Gli autori prof. Gianfranco Dioguardi e prof. Francesco Maggiore dialogheranno con lo storico prof. Massimo Bray, direttore generale Treccani e con il sociologo prof. Federico Butera, presidente della Fondazione IRSO, Istituto di Ricerca sui Sistemi Organizzativi. Il fotografo Lorenzo Capellini commenterà alcuni scatti. Sarà possibile seguire in diretta la presentazione anche attraverso la pagina Facebook del Polo Museale di Trani, seguendo l'account @fondazioneseca.L'evento è organizzato con il finanziamento del FSC 14-20: Patto per la Puglia. "Custodiamo La Cultura In Puglia 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali".L'ingresso è gratuito. Si ricorda che per l'accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.