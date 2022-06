Al Polo museale di Trani la conferenza "L'integrale di Pytheos"

L'incontro con Burelli si terrà sabato 4 giugno 2022 alle ore 17:45 presso il Polo Museale di Trani, nella Sala Conferenze, con ingresso libero.

La Bibliotheca Orientalis - Attilio Petruccioli, Fondazione Seca, è lieta di presentare una conferenza del prof.dal titoloL'integrale di PytheosPytheos è stato definito "artista universale": architetto, sicuramente scultore, matematico, urbanista e forse filosofo. Il suo Mausoleo di Halikarnassos è stato iscritto tra le Sette Meraviglie del Mondo. Fu la grande iconostasi scultorea del sepolcro ad essere premiata, non l'architettura che "la metteva in scena", mentre i suoi progetti delle città di Halikarnassos e di Priene sono divenuti il paradigma dell'accordo tra l'architettura e la città, molti secoli prima della scoperta italiana che l'architettura assume il suo vero significato solo come fenomeno urbano.Augusto Romano Burelli è Professore ordinario di Progettazione architettonica all'IUAV di Venezia e Accademico di San Luca. Tra le sue opere fondamentali vi sono studi e ricerche sui rapporti tra l'architettura e le sue origini, tra l'architettura e il suo insegnamento, tra l'architettura e le sue tecniche. I suoi progetti più importanti sono stati esposti in moltissime mostre in Italia all'estero, tra questi la Piazza della Stazione e la sistemazione dell'antico castello di Heidelberg, a Berlino un edifico all'angolo tra l'Unter den Linden e Friedrichstrasse, a Potsdam la ricostruzione dell'Heiligegeistkirche e quattro ville urbane nella Berliner Vorstadt, numerosi edifici d'abitazione e la chiesa nel nuovo quartiere di Kirchsteigfeld. Tra le sue opere italiane vi sono case di abitazione, municipi, chiese e campanili. Nel 1991 ha vinto il premio per la migliore partecipazione italiana alla Quinta Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia.