Al Polo Museale di Trani secondo laboratorio di scrittura per bambini

Cosa farò da grande? È questo il tema del secondo incontro per il ciclo di laboratori "Baby letters". In un momento in cui l'ascolto dei bambini, della loro voce, dei loro sogni nascosti è diventato un'urgenza, occasioni come quelle offerte dai laboratori del Polo Museale di Trani diventano davvero imperdibili. Grazie alla straordinaria dotazione del Museo della Macchina per Scrivere, i piccoli partecipanti potranno cimentarsi con lo strumento di scrittura e dar voce ai propri pensieri più profondi.Dopo il laboratorio di mercoledì 2 febbraio 2022, sul tema della salvaguardia dell'ambiente, grazie al quale i bambini hanno potuto raccontare qual è secondo loro il ruolo di ognuno in questa importante battaglia, l'incontro di giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 15,30, permetterà ai bambini di esprimersi sul tema "Chi voglio diventare da grande e perché".Il terzo appuntamento sarà per giovedì 24 febbraio 2022, ore 15,30. I partecipanti si cimenteranno con eroi mitologici e nuovi supereroi.L'evento è organizzato con il finanziamento del FSC 14-20: Patto per la Puglia. "CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali".L'ingresso è gratuito. Si ricorda che per l'accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.