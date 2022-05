Al Polo Museale di Trani una conferenza sulla cattedrale di Cordova

La Bibliotheca Orientalis - Attilio Petruccioli, Fondazione SECA organizza la conferenza della prof.ssa Michele Lamprakos dal titolo "The Afterlife of the Great Mosque of Cordoba", in lingua inglese con traduzione consecutiva.

La Moschea-Cattedrale di Cordova è sia un grande monumento dell'architettura mondiale che un potente ricordo del passato islamico in Spagna. Trasformata in cattedrale dopo la conquista castigliana (1236), la Grande Moschea sopravvisse in una strana forma ibrida con un imponente coro-presbiterio al centro. L'identità dell'edificio: è una moschea, una cattedrale o entrambe? – è stato a lungo un punto di infiammabilità per conflitti più grandi nella società spagnola. Durante l'incontro si esploreranno i cicli di patronato, demolizione, cancellazione e restauro come barometro del cambiamento degli atteggiamenti nei confronti del passato islamico e del significato di quel passato per la cultura e la società spagnola.

Michele Lamprakos è Professoressa Associata presso la School of Architecture, Planning and Preservation, University of Maryland-College Park. Di formazione come architetto e storica dell'architettura, la sua ricerca si concentra su due temi principali: le vite e gli strati di edifici e siti e le intricate storie dell'Islam e del Cristianesimo nel Mediterraneo.

Questa conferenza si basa sul suo ultimo progetto Memento Mauri: the Afterlife of the Great Mosque of Cordoba che presenterà nell'autunno 2022 come Visiting Senior Fellow presso il Center for Advanced Study in the Visual Arts, National Gallery of Art, Washington DC.

L'incontro con l'autrice si terrà sabato 28 maggio 2022 alle ore 17:45 presso il Polo Museale Trani, nella Sala Conferenze, con ingresso libero.

