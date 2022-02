Al Polo Museale tornano i laboratori di scrittura per bambini

Tornano i laboratori per bambini del Polo Museale Diocesano di Trani. Grazie alla straordinaria dotazione del Museo della macchina per scrivere, i piccoli partecipanti potranno cimentarsi con lo strumento di scrittura e dar voce ai propri pensieri più profondi. Tre gli appuntamenti in calendario, per altrettanti temi.Il primo laboratorio si svolgerà mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 15,30. Il tema scelto sarà: "La salvaguardia dell'ambiente. Perché è importante e che cosa possiamo fare per rispettare l'ambiente ogni giorno di più".Il secondo appuntamento sarà per giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 15,30, sul tema "Chi voglio diventare da grande e perché".Il terzo incontro è fissato per giovedì 24 febbraio 2022, ore 15,30. Il tema: "Il mio Eroe. Prendendo spunto degli eroi delle epiche greche e dalle figure sui vasellami delle più importanti collezioni archeologiche, fino ad arrivare agli attuali supereroi. Le produzioni scritte saranno in forma di lettera, indirizzate a un amico, un familiare o a una persona immaginaria: la scelta sarà del bambino. L'importante sarà essere creativi, sinceri e soprattutto attenti.L'evento è organizzato con il finanziamento del FSC 14-20: Patto per la Puglia. "CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali". L'ingresso è gratuito. Si ricorda che per l'accesso sarà necessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it .