Al porto turistico di Trani arriva la flotta di Appuntamento in Adriatico

Le barche a vela che partecipano alla 35esima edizione dell'evento sono arrivate oggi in città

Valorizzare la nautica da diporto come segmento turistico al pari di quelli più tradizionali, quali cicloturismo, mototurismo e camminate all'aria aperta, esplorare le bellezze artistiche e culturali dell'entroterra e assaporare le eccellenze enogastronomiche dei territori: questi sono gli obiettivi delle due iniziative "Appuntamento in Adriatico" e "L'Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto". I velisti, infatti, durante la breve sosta a Trani, avranno modo di visitare la cattedrale, passeggiare sull'affascinante lungomare e perdersi tra case di pietra, botteghe di artigianato locale e numerosi locali. La flotta di "Appuntamento in Adriatico", manifestazione ideata e organizzata da Assonautica Italiana dal 1989, con la finalità di promuovere le culture, i porti e i territori adriatici, ripartirà domani e si dirigerà verso Bisceglie, prossima tappa dell'itinerario.

È Trani ad accogliere la flotta "Appuntamento in Adriatico", manifestazione simbolo del turismo nautico in barca, alla quale governo e Regioni italiane hanno affidato la promozione del progetto "L'Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto". Le barche a vela che partecipano alla 35esima edizione dell'evento, organizzato da Assonautica italiana con la direzione di Paolo dal Buono, sono arrivate oggi nell'affascinante città pugliese e, accolti dalla splendida vista della cattedrale, hanno attraccato al porto turistico.