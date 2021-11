Al tranese Luca Donatellis il Bronzo nelle Olimpiadi Nazionali di Informatica

Gli alunni dell'Itis "Sen. O. Jannuzzi" di Andria continuano a mietere successi nelle competizioni nazionali: questa volta è il tranese Luca Donatellis ad aver guadagnato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Nazionali di Informatica che hanno visto la partecipazione di 158 studenti.Un risultato che evidenzia l'alta qualità dell'insegnamento teorico e laboratoriale dell'istituto e la capacità di suscitare curiosità e passione per l'approfondimento delle discipline insegnate: l'alunno, infatti, ha continuato ad allenarsi con un interesse personale sempre crescente, conseguendo tale apprezzabile risultato in una gara tra sfidanti provenienti da tutta Italia.«Siamo ancora una volta orgogliosi di rendere noto l'ottimo risultato conseguito da un nostro studente – commenta il Dirigente scolastico Giuseppe Monopoli -: tutta la comunità scolastica è costantemente orientata a cogliere importanti occasioni che consentano lo sviluppo di competenze significative per veri e propri talenti nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione».