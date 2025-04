Al trionfo tricolore dell’European Girls’ Mathematical Olympiad (EGMO) 2025, c'è anche Trani

C'è anche un pò di Trani nell' eccellente trionfo italiano all' European Girls' Mathematical Olympiad (EGMO) edizione 2025, tenutasi a Pristina in Kosovo, nei giorni tra l'11 ed il 17 aprile. L'EGMO è una competizione internazionale riservata a giovani matematiche, con la stessa struttura delle Olimpiadi Internazionali della Matematica, a cui partecipano ogni anno squadre ufficiali da tutta Europa e, come ospiti, squadre da numerosi altri paesi del mondo.Nella prestazione che lo stesso Ministero della Cultura e del Merito avrebbe definito "storica", ci sono ben tre medaglie d'oro e una d'argento, spicca anche la bravura didi origine tranese, oggi oggi cittadina di Milano, che ha messo a segno ben 28 punti ottenendo la medaglia d'oro, nella precedente edizione dell' EGMO aveva conquistato la medaglia d'argento.Nella classifica assoluta – che include anche squadre ospiti da tutto il mondo – l'Italia si è piazzata quarta, dietro a Cina, Stati Uniti e Australia, ad un solo punto dal podio.A motivo dei risultati ottenuti, due delle quattro matlete italiane tra le quali la Catino, (in quarta superiore), potranno partecipare anche alla prossima edizione dell'evento. La prestazione evidenzia un' ottima preparazione del nostro paese nella materia, oltre che la bravura del team di giovani ragazze.Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha dichiarto: "Complimenti vivissimi alle vincitrici! Grande risultato della scuola italiana. Voglio incontrare le studentesse e i loro docenti al Ministero per congratularmi personalmente con loro."