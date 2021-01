Al via i lavori di manutenzione di marciapiedi e sedi stradali

Cominciano i lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali mediante interventi puntuali su carreggiate e marciapiedi. I lavori, dell'importo di 25.000 euro, a cura della Edil Melillo, saranno suddivisi in due interventi distinti, per tratti inferiori e per tratti superiori ai 5 metri quadrati.I primi ripristini, da cronoprogramma, sono previsti in via de Gasperi, piazza Martiri di via Fani, corso Manzoni (angolo via Firenze), via Montegrappa, via Dalmazia, via Superga e via Simone de Brado (angolo corso Regina Elena).