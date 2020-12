Al via i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Oggi sono iniziati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di raccordi pedonali. I lavori dureranno orientativamente 30 giorni lavorativi. In programma ulteriori 40 scivoli. I lavori sono a cura della ditta DSPA Srl. I primi interventi di questa nuova gara sono in corso in via delle Crociate, nei pressi della Madonna del Pozzo.