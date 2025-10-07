Al via il censimento nazionale della popolazione, coinvolta anche Trani

Da oggi prende il via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, che coinvolge 2.533 Comuni italiani e circa 1,5 milioni di famiglie e individui.Anche il Comune di Trani partecipa all'indagine, chiamato a collaborare con entrambe le rilevazioni campionarie previste dall'Istat: la Rilevazione da Lista (L) e la Rilevazione Areale (nelle sue due componenti, A e L2).L'obiettivo primario del Censimento permanente è fornire informazioni per un insieme di variabili demografiche, economiche e sociali di base, a dettaglio comunale, con una frequenza maggiore rispetto al Censimento decennale. Allo stesso tempo, grazie al coinvolgimento annuale di un campione di Comuni e di un campione rappresentativo di famiglie, è possibile contenere i costi e ridurre il disturbo statistico sulle famiglie.A Trani la Rilevazione da Lista (L) interesserà un campione di 1.241 famiglie, estratte dal Registro Base degli Individui (RBI), e i loro alloggi. Fino al 9 dicembre 2025 sarà possibile compilare il questionario online autonomamente, tramite le credenziali ricevute da Istat o con accesso tramite SPID o CIE sul sito https://raccoltadati.istat.it/questionario.In alternativa, le famiglie potranno contattare il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) per procedere con un'intervista telefonica o recarsi direttamente presso il CCR istituito nella sede comunale di via Morrico n. 2, per la compilazione del questionario autonomamente oppure, su richiesta, col supporto di un operatore.Dal 12 novembre e fino al 23 dicembre i rilevatori autorizzati contatteranno le famiglie che non avranno ancora risposto o avranno risposto parzialmente.La Rilevazione Areale – componente A riguarderà, invece, un campione di 248 indirizzi per determinate sezioni di censimento individuate dall'Istat, presso i quali saranno raccolte informazioni sugli alloggi occupati e sulle persone che vivono presso gli stessi alla data di riferimento dell'indagine (05/10/2025) o li utilizzano durante l'anno. Dal 6 ottobre al 18 novembre un rilevatore si recherà presso i domicili selezionati per effettuare le interviste faccia a faccia con l'ausilio del tablet fornito dall'Istat.La Rilevazione Areale – componente L2 coinvolgerà 310 individui tranesi, selezionati per verificare la loro dimora abituale e raccogliere informazioni aggiuntive. Sarà possibile compilare il questionario online in maniera autonoma tramite le credenziali ricevute da Istat o con accesso tramite SPID o CIE sul sito https://raccoltadati.istat.it/questionario fino all'11 novembre.In alternativa, le famiglie potranno contattare il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) per procedere con un'intervista telefonica o recarsi direttamente presso il CCR avente sede nel Palazzo di Città, per la compilazione del questionario autonomamente oppure, su richiesta, col supporto di un operatore. Dal 12 novembre e fino al 23 dicembre i rilevatori autorizzati contatteranno le famiglie che non avranno ancora risposto o avranno risposto parzialmente.Le informazioni raccolte saranno trattate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e utilizzate esclusivamente per fini statistici. La partecipazione al censimento è obbligatoria; in determinati casi di mancata risposta sono previste sanzioni amministrative. Le famiglie inserite nel campione riceveranno una comunicazione postale con un codice identificativo o troveranno nell'androne del palazzo un manifesto che informa dell'arrivo dei rilevatori. Tutti i rilevatori incaricati saranno muniti di cartellino identificativo e, su richiesta, dovranno mostrare un documento di riconoscimento. Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Comunale di Censimento (UCC), sito al secondo piano di Palazzo di Città, attivo dal 1° ottobre al 23 dicembre 2025, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 15,00, oppure contattare il numero 0883-581326