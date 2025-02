Al via il nuovo corso di uncinetto al Circolo Acli San Nicola Pellegrino

Al via un nuovo corso di uncinetto, organizzato dal Circolo Acli San Nicola Pellegrino di Trani. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale attraverso l'arte e la manualità, creando uno spazio dove le persone possano incontrarsi, condividere e crescere insieme, indipendentemente dall'età o dal livello di esperienza.Il corso si propone di insegnare ai partecipanti la tecnica dell'uncinetto, un'abilità che permette di creare oggetti unici e personalizzati, ma anche di stimolare la socializzazione e il rafforzamento dei legami tra i membri della comunità. Non solo un'opportunità per imparare, ma anche un'occasione per sviluppare nuove competenze, alimentando la creatività e l'ingegno di ciascuno.Dettagli del Corso:- Inizio corso: 05 marzo 2025, ore 17:00- Durata: 8 settimane- Orario: dalle 17:00 alle 19:00- Luogo: Circolo Acli San Nicola Pellegrino, Via Amedeo 233, TraniIl corso sarà un viaggio all'insegna dell'inclusione, della creatività e della solidarietà, con la speranza che attraverso l'arte del cucito si possano formare nuove relazioni, unendo le persone e creando un ambiente positivo e stimolante per la comunità.Le adesioni sono aperte, e coloro che non riusciranno a partecipare al primo ciclo di lezioni saranno inclusi nel secondo corso che verrà organizzato. Non perdere l'opportunità di far parte di questa iniziativa!Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattaci al numero (0883/191694) o scrivi una email a circoloaclisannicolapellegrino@gmail.com.Unisciti a noi per dare vita a una nuova avventura all'insegna della creatività e della solidarietà! Vi aspettiamo numerosi!