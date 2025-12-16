Circolo ACLI "S. Nicola Il Pellegrino" sold out per l'edizione 2025 di “Regala un Giocattolo”: Trani ha scelto la solidarietà

Social Video 8 minuti Circolo ACLI Trani - "Regala un giocattolo" 2025 IV ed. Tonino Lacalamita

28 foto Circolo ACLI Trani. "Regala un giocattolo" IV ed.2025

Una serata carica di emozioni, sorrisi e partecipazione autentica ha segnato ildi "Regala un giocattolo", l'iniziativa solidale promossa dal Circolo ACLI "San Nicola Pellegrino" di Trani. L'evento, tenutosi domenica 14 dicembre presso l'Auditorium Pichierri, ha registrato il, con l'ingresso garantito solo a fronte della donazione di un giocattolo nuovo (esclusi i peluche). L'onda avvolgente di solidarietà ha portato a risultati eccezionali:(e non solo) sono stati raccolti complessivamente, pronti per essere consegnati il prossimo 18 dicembre ai piccoli pazienti del reparto di, grazie alla collaborazione con l'L'evento ha visto la presenza di figure istituzionali e artistiche di primo piano, unite nel segno del vero spirito del Natale., Consigliere Regionale, ha sottolineato l'importanza della presenza istituzionale per la riuscita dell'evento: "È un piacere e un dovere essere qui, perché la presenza delle istituzioni in queste manifestazioni significa veramente dare quel segnale di rete e di speranza. Soprattutto in questo giorno, stiamo tendendo una mano ai più piccoli, ai più fragili. Far del bene non basta mai, ognuno deve farlo nel proprio piccolo, ma è fondamentale dimostrarlo anche da un punto di vista istituzionale.", Presidente Giovani del Circolo ACLI di Trani, ha espresso grande orgoglio per la risposta della comunità: "Ciò che rende speciale questa iniziativa è donare per questi piccoli e grandi eroi che si trovano a combattere un male più grande di loro, ed essere di sostegno alle loro famiglie. La grande partecipazione non è una soddisfazione estetica, ma del cuore, perché vediamo una collettività che non si volta dall'altra parte, ma che si fa prossima." La Di Cugno ha inoltre evidenziato l'impegno annuale del circolo: "Noi del Circolo ACLI San Nicola del Pellegrino siamo da sempre vicini alle categorie meno abbienti. Siamo di sostegno alle famiglie non solo con i giocattoli, ma anche con la donazione di gift card Amazon, buoni carburanti, buoni spesa e console che alleggeriscono il carico che le famiglie affrontano tutto l'anno, e non sono solo pugliesi." Il vero metro di riuscita, conclude, non è la quantità dei giocattoli, ma "il sorriso dei bambini e il sollievo che si porta alle famiglie."I volti noti, come la madrinae i comici, hanno prestato la loro immagine per amplificare il messaggio di solidarietà., Madrina della Manifestazione, ha partecipato con profonda empatia."Partecipo con il cuore di mamma, visto che si parla di bambini che stanno poco bene. È bene non rimanere insensibili e cercare di fare un piccolo gesto." Sottolineando il ruolo della sua notorietà, ha aggiunto: "Noi siamo i promotori. Avendo volti conosciuti, popolari, possiamo essere d'accogliente, portare le persone a fare solidarietà." Per la Falchi, il giocattolo ha un ruolo terapeutico: è un "momento di distrazione, di allegria, per alleggerire i momenti duri con un po' di evasione."Comico, ha lodato l'originalità dell'iniziativa e il valore del dono. "L'idea di far entrare il pubblico portando un giocattolo è molto divertente e molto profonda. Il giocattolo, anche nelle mani di un grande, riporta alla normalità, creando un momento unico di sogno, di fantasia.", comico, ha raccontato la sua esperienza personale, che lo lega indissolubilmente alla causa. "Ridere è la miglior medicina. Molti sapranno di mio figlio, che all'età di 15 anni ha beccato la leucemia. Da allora ho sposato questa causa e il valore di iniziative come questa, 'Regala un giocattolo' ai bambini, penso che sia un'azione che non ha un aggettivo."A dimostrazione di una solidarietà trasversale, anche il settore economico ha risposto con forza.i, referente ACLI per l'iniziativa e per gli imprenditori, ha confermato la grande adesione: "Mi sono preoccupato delle donazioni che sono arrivate in grande quantità da parte delle imprese e dei commercianti. Toccano sempre tanto, perché parliamo di bambini. Bisogna aiutare, bisogna regalare un sorriso e noi cerchiamo di fare il nostro meglio.", la quarta edizione di "eventosi conferma come un appuntamento fondamentale, che, superando il gesto estemporaneo del Natale, ribadisce la forza della comunità nel sostenere chi è in difficoltà, dimostrando che la generosità è un valore ancora vivo e fondamentale. L'Auditorium Pichierri della Parrocchia San Magno Vescovo e Martire ha vissuto quindi, la scorsa domenica 14 dicembre, una serata di rara e contagiosa gioia. L' iniziativa solidale promossa dal Circolo ACLI "San Nicola Pellegrino" di Trani, si è rivelata un trionfo di partecipazione, calore umano e generosità, confermando che, come recita il motto fondante, "Donare è sempre più bello che ricevere". L'obiettivo dell'evento, semplice e profondamente cristiano, era radunare giocattoli nuovi da destinare ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, un gesto di vicinanza non solo ai bambini ma anche alle loro famiglie in occasione delle festività natalizie. La serata non è stata solo un evento di raccolta, di divertimento, a questo proposito ci piace citare l'animazione empatica e coinvolgente del dj tranesema anche di riflessioni per un autentico vero e proprioin cui ogni partecipante, portando un giocattolo, ha appeso un piccolo, luccicante addobbo. E proprio come i rami di quell'albero si sono riempiti di doni, così i cuori dei presenti si sono riempiti della luce più autentica e calda del Natale: la luce della solidarietà, che brilla più di qualsiasi luminaria e porta calore fin dove il bisogno è più grande. Questo progetto merita di diventare permanente che se pur trova la giusta sintesi nel periodo più bello dell'anno, quello delle Festività natalizie, può ambire ad un ben più altro grande obiettivo sfidante: