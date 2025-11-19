Un giocattolo per tornare a sorridere: il 14 dicembre a Trani la quarta edizione di “Regala un giocattolo”

Una tradizione che cresce anno dopo anno per condividere una serata speciale e portare gioia attraverso il dono: è questo lo spirito con cui il Circolo ACLI "San Nicola Pellegrino" di Trani presenta la quarta edizione di "Regala un giocattolo", in programma domenica 14 dicembre 2025, alle ore 18:00 presso l'Auditorium Pichierri della Parrocchia San Magno Vescovo e Martire di Trani.Sarà un pomeriggio di emozioni, sorrisi e solidarietà per scoprire come un piccolo gesto possa diventare un grande dono: per partecipare all'iniziativa basterà presentarsi con un giocattolo nuovo (esclusi i peluche) che sarà consegnato ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari in occasione delle festività natalizie.Grandi nomi attesi per allietare la serata: la madrina Anna Falchi, con il suo sorriso e la sua eleganza, accompagnerà il pubblico in un pomeriggio dedicato alla solidarietà e alla condivisione. Sul palco, anche l'energia comica di Claudio Batta e Pino Campagna, pronti a strappare risate a grandi e piccini.Con l'edizione 2025 di "Regala un giocattolo" il Circolo ACLI "San Nicola Pellegrino" rinnova il proprio impegno nel promuovere gesti concreti di vicinanza verso chi vive momenti di fragilità. Un impegno che non conosce stagioni e che, grazie alla generosità della comunità, continua a trasformarsi in sorrisi, speranza e nuove energie per affrontare il percorso della malattia.«La forza di un piccolo paziente passa anche dal gioco, dalla spensieratezza – spiega il presidente del circolo, Raffaele Di Cugno - Il gioco aiuta a sognare, e sognare aiuta a vivere, ad affrontare con coraggio anche i momenti difficili. Donare è una gioia per gli altri e per sé stessi: cura l'anima e fa sorridere il cuore. Con questa quarta edizione di "Regala un giocattolo" rinnoviamo la speranza di poter contribuire, insieme, a migliorare la vita dei bambini e delle famiglie che affrontano la sfida della malattia».Negli anni precedenti sono stati raccolti 3000 giocattoli per l'edizione 2023, e ben 5000 giochi nel 2024: numeri travolgenti che dimostrano la grande solidarietà che da Trani raggiunge con amore i piccoli pazienti, per contribuire con un sorriso ad accelerare la loro guarigione.L'ingresso all'evento – patrocinato dalla Provincia BAT - è gratuito, con prenotazione obbligatoria attraverso la piattaforma Eventbrite https://regalaungiocattolo.eventbrite.it