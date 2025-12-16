ACLI Trani
ACLI Trani "Regala un giocattolo" 2025
Trani sceglie la solidarietà: successo per la quarta edizione di “Regala un giocattolo”

Raccolti 6mila giocattoli (e non solo) per i piccoli pazienti di Bari grazie all’iniziativa promossa dal Circolo ACLI “San Nicola Pellegrino” di Trani

Trani - martedì 16 dicembre 2025
Una serata carica di emozioni, sorrisi e partecipazione autentica ha segnato ieri sera il grande successo della quarta edizione di "Regala un giocattolo", l'iniziativa solidale promossa dal Circolo ACLI "San Nicola Pellegrino" di Trani. Ieri, domenica 14 dicembre, dalle ore 18.00, l'Auditorium Pichierri della Parrocchia San Magno Vescovo e Martire si è trasformato in un gremito luogo di festa e condivisione, dove il valore del dono ha trovato la sua espressione più bella nel segno del vero spirito del Natale.

Il pubblico ha partecipato entusiasta e numeroso, con un "tutto esaurito" annunciato già nei giorni scorsi: per entrare era necessario donare un giocattolo nuovo, esclusi i peluche. I giochi verranno consegnati il prossimo 18 dicembre alle 12.30 ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, grazie alla collaborazione con APLETI, come gesto di vicinanza e affetto anche verso le loro famiglie, che affrontano quotidianamente percorsi difficili.

A rendere speciale la serata, il contributo di ospiti amatissimi dal pubblico. Tra caldi applausi e risate sincere, Claudio Batta e Pino Campagna hanno portato sul palco la loro comicità inconfondibile, alternando sketch storici, ironia pungente e tormentoni che hanno saputo unire generazioni diverse. La loro presenza ha portato sul palco un messaggio semplice ma profondo: il sorriso è una medicina, per il corpo e per l'anima.

Elegante e sensibile la conduzione di Anna Falchi, madrina dell'evento, che ha accompagnato ogni momento della serata con la consueta professionalità, sottolineando più volte il valore umano dell'iniziativa. Emozionanti anche gli intermezzi musicali a cura degli studenti del IV Circolo Didattico "Mons. Petronelli" e della scuola media "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" di Trani, che con le loro esibizioni hanno donato colore e allegria.

I numeri raccontano il successo dell'iniziativa: 6.000 giocattoli raccolti complessivamente, grazie a una rete solidale attiva da settimane. Una prima raccolta si è svolta lo scorso 30 novembre presso il punto vendita "Giodicart" a Trani, seguita da un presidio fisso al circolo ACLI e dalle numerose donazioni arrivate direttamente durante la serata. A questi si aggiungono gift card Amazon, buoni spesa e carburante, trucchi e consolle, pensati per ragazzi di tutte le età e per le loro famiglie.

«Anche questa quarta edizione del nostro evento ci ricorda quanto sia importante dare il buon esempio, soprattutto ai più giovani, coinvolgendo le famiglie di Trani e di tutto il territorio», ha dichiarato il presidente del Circolo ACLI, Raffaele Di Cugno. «Questa non è solo una raccolta di giocattoli, ma un messaggio di comunità che sceglie di esserci, di farsi prossima e di trasformare il Natale in un tempo di vera solidarietà».

Soddisfazione anche nelle parole di Sabrina Di Cugno, responsabile comunicazione del circolo: «Il valore di iniziative come questa sta nel loro impatto educativo. Donare diventa un gesto naturale, condiviso, capace di creare legami e insegnare che anche un piccolo contributo può fare una grande differenza. Donare è sempre più bello che ricevere, scalda il cuore: e ci piace celebrare questo periodo natalizio attraverso questa onda avvolgente di solidarietà nei confronti di chi vive momenti delicati».

«Un ringraziamento sentito – aggiunge Sabrina Di Cugno - va a tutta la comunità tranese e dei dintorni per la generosità dimostrata, al mondo imprenditoriale che ha sostenuto l'iniziativa, alle scuole partecipanti con docenti e alunni, agli OER (Operatori Emergenza Radio), alla rete associativa e alle ACLI Provinciali, Regionali e Nazionali. Un esempio concreto di come, insieme, sia possibile accendere una luce di speranza proprio nei giorni più attesi dell'anno».
