Oltre 6mila doni per i piccoli pazienti di Bari grazie al circolo ACLI “San Nicola Pellegrino” di Trani

"Promesso, fatto!". Si è svolta questa mattina a Bari la consegna dei doni raccolti in occasione della quarta edizione di "Regala un giocattolo", l'iniziativa solidale promossa dal Circolo ACLI "San Nicola Pellegrino" di Trani, che anche quest'anno ha saputo unire partecipazione, entusiasmo e concreta solidarietà.Oltre 6mila giocattoli e doni sono stati consegnati oggi, 18 dicembre, al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, grazie alla collaborazione con APLETI Ets, come segno tangibile di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, impegnati ogni giorno in percorsi di cura complessi e delicati.Il momento centrale dell'iniziativa si è svolto domenica 14 dicembre, presso l'Auditorium Pichierri della Parrocchia San Magno Vescovo e Martire, che ha registrato il tutto esaurito per una serata di condivisione, musica e sorrisi. Sul palco si sono alternati Anna Falchi, Claudio Batta e Pino Campagna, protagonisti di una serata all'insegna della solidarietà. Il biglietto d'ingresso prevedeva la donazione di un giocattolo nuovo, esclusi i peluche, trasformando l'evento in un gesto collettivo di generosità.«Questa iniziativa dimostra che la solidarietà non è uno slogan, ma un'azione concreta che nasce dalla comunità», ha dichiarato Raffaele Di Cugno, presidente del Circolo ACLI di Trani "San Nicola Pellegrino". «Vedere una risposta così ampia e sentita ci conferma che, insieme, possiamo regalare non solo un gioco, ma un momento di sollievo e di speranza a chi ne ha più bisogno».La consegna dei doni (giocattoli, gift card, buoni carburante ecc.) al gruppo di APLETI Ets rappresenta il punto di arrivo di questa quarta edizione del progetto "Regala un giocattolo", che rinnova l'impegno del Circolo ACLI "San Nicola Pellegrino" nel promuovere iniziative capaci di generare impatto sociale e umano, soprattutto nel periodo natalizio, quando anche un piccolo gesto può fare una grande differenza.