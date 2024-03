Al via il "Progetto lettura e incontro con l'autore" nella Bovio Rocca Palumbo

Nelle mattinate di lunedì 18 e di martedì 19 marzo gli alunni della "Rocca Bovio Palumbo" di Trani hanno avuto l'opportunità e il piacere di incontrare Luca Tebaldi, autore della fortunata saga Mistery Game, edita da EL. Tebaldi, esperto anche di escape room e cene con delitto, come ha raccontato ai ragazzi, ha permesso loro di lavorare per un'ora come squadre di detective, progettando per loro un mini mistery game. Le squadre hanno dovuto misurarsi con le loro capacità di memorizzare i dettagli della storia che l'autore ha preparato per l'occasione, sforzarsi di esaminare gli indizi a loro disposizione e sciogliere i dubbi per trovare il colpevole. L'entusiasmo, la voglia di vincere, l'eccitazione per ogni risposta esatta sono solo una parte delle emozioni che Luca Tebaldi ha saputo regalare in questi due giorni ai ragazzi, che si sono messi in gioco divertendosi e godendosi il momento. Del resto, come ha detto bene Vincenzo Covelli, proprietario della libreria "Miranfù" e moderatore dell'incontro, un giorno i ragazzi probabilmente sfoglieranno nuovamente il loro Mistery Game autografato e si ricorderanno, sorridendo, di questa bella esperienza vissuta a scuola.Gli incontri con l'autore fanno parte delle attività conclusive del progetto Lettura che la "Rocca Bovio Palumbo" porta avanti ogni anno, per tutte le classi della Scuola, con la finalità di promuovere curiosità e passione per i libri e la lettura, grazie anche alla preziosa collaborazione con le librerie locali come le librerie "Miranfù" e "Luna di sabbia". A questo primo ciclo di incontri ne seguiranno, quindi, altri, a stretto giro, con altri autori e altre classi:Domenico Farina, autore di Mowgli. La favola di un randagio (YouCanPrint), il 13 aprile; Cristò Chiapparino, autore de L'estate in cui sparirono i cani (Giunti), il 15 maggio; Francesco Minervini, autore de Il grido e l'impegno (Stilo), il 15 maggio; Lorenzo Marone, autore di Un ragazzo normale (Feltrinelli), il 31 maggio.