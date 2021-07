Al via la prima edizione di "Trani teatro clown festival"

"In valigia…" di e con Mario Barnaba "Alì" di e con Sara Gagliarducci "La dans du pied. Apriti alla gioia" di e con Federica Gumina e Monsieur David "Com'è nato il Giullare?" di e con Maurizio Giordo, Compagnia Gurdulù Teatro.

Dal 6 all'11 Luglio, Il Treno del sorriso OdV, in collaborazione con FNC – Federazione Nazionale Clowndottori e Urbana ETS, organizza la prima edizione di Trani Teatro Clown Festival, nell'anfiteatro del boschetto della Villa Comunale di Trani. Finanziato in parte dalla Fondazione Puglia, con in patrocinio del Comune di Trani, Provincia BAT e Regione Puglia.Venerdì 9 Luglio, alle ore 16:00, si tiene il seminario "Il clown sociale post pandemia. Nuove strategie d'azione", presso il Polo Museale di Trani, in piazza Duomo.Sono previsti workshop per bambini e adulti, tenuti da professionisti di clownerie, teatro e giocoleria, e spettacoli di artisti conosciuti a livello internazionale. Un'opportunità di divertimento e crescita culturale che nessuno dovrebbe perdersi.Una giuria popolare di bambini e una giuria tecnica assegneranno un premio a uno degli spettacoli in gara: Qui per maggiori info.