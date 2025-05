Albano e la sua autobiografia “Il sole dentro” approdano a Trani

La città di Trani con il suo pittoresco porto fa da cornice alla presentazione dell'autobiografia del celebre cantautore pugliese Albano Carrisi dal titolo "Il sole dentro", tenutasi ieri pomeriggio, 15 maggio, presso Ognissantino.Nel corso dell'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Forme, il cantautore si è raccontato alla presenza di un numeroso pubblico decisamente entusiasta e partecipativo.L'autobiografia, edita da Mondadori, è letteralmente una panoramica sulla vita di uno dei cantanti che ha sicuramente lasciato un'impronta indelebile e netta tanto nella storia, quanto nella cultura musicale del "Bel Paese".D'altronde, quella dell'artista pugliese è una carriera che si racconta da sola, capace di varcare notevolmente i confini nazionali: con oltre 25 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e la conquista di ben 26 dischi d'oro e 24 di platino.L'artista, in un'intervista esclusiva ai nostri microfoni, parlandoci del libro lo descrive così: «è la storia di un uomo che ha vissuto 4 volte 20, con un bonus di 2 tra qualche giorno. Racconto ciò che ho vissuto nel bene e nel male, ma più nel bene che nel male». Ci racconta poi di un buffo e piacevole aneddoto legato a Padre Bergoglio, ricordandolo come una figura sempre gentile e umana con tutti: «non dovevi avere alcun nome importante per essere trattato con gentilezza da lui, era così con tutti» ci spiega Carrisi. Ci lascia infine con una riflessione sulla musica moderna, più "fredda" poiché generata, spesso, dai computer, che però sono creazioni dell'uomo: «tutto deriva dall'intelligenza dell'uomo».Un incontro che senza ombra di dubbio avrà lasciato il segno nel cuore di tutti quegli appassionati presenti e che senz'altro avrà arricchito i dettagli sulla vita di un'icona vivente della musica italiana nel mondo.