Alberi da salvare: cura iniziata per il carrubo di via Duchessa d'Andria

Il Carrubo di via Duchessa d'Andria è sotto "cura": ieri mattina, come spiega l'assessore all'ambiente e alla qualità della vita Raffaella Merra, è stato effettuato l' intervento di potatura con riduzione di branca ormai "svuotata" dalla carie e pericolosa."Si conferma quanto già constatato nel primo intervento effettuato lo scorso 17 dicembre – sottolinea Merra - trattasi esclusivamente di considerevole attacco di funghi cariogeni con conseguente deperimento della pianta. Intervento con rame rinviato a lunedì causa sopraggiunta pioggia e presenza di vento".Ci sono anche altri alberi secolari da curare i quella zona, e non soltanto: come ci segnala un lettore: su via Capirro II ci "sono altri due alberi di carrubo da sistemare, su via Togliatti invece un bel leccio che potrebbe abbandonarci da un momento all'altro". La segnalazione è rivolta anche al consigliere comunale Michele Centrone (Filiberto Palumbo sindaco) che si era interessato, segnalando anche in commissione comunale, delle condizioni dell'antico carrubo di via Duchessa D'Andria.