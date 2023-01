Alla De Amicis attivato un nuovo plesso di scuola dell'infanzia per il prossimo anno scolastico

Con decreto 76/2022 la Regione Puglia ha deliberato l'attivazione di un nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell'infanzia presso l'edificio "De Amicis" a partire dall'anno scolastico 2023/2024.L'approvazione ufficiale del nuovo plesso di scuola dell'infanzia, con contestuale assegnazione di apposito codice meccanografico, rappresenta l'ottimo finale di un percorso sperimentale iniziato qualche anno fa.Il 1°C.D. "De Amicis", infatti, già nell'a.s.2018/2019 aveva spostato una sezione di scuola dell'infanzia del plesso "S.Paolo" all'interno dell'edificio "De Amicis", per consentire l'attivazione di percorsi educativi e didattici in continuità tra i bimbi dell'infanzia e gli alunni delle prime classi della primaria.I percorsi sperimentali di continuità sono proficuamente proseguiti e ad oggi sono 5 le sezioni di infanzia funzionanti nel plesso De Amicis.Un'attività didattica che ha prodotto ottimi risultati didattici ed educativi e che dal prossimo a.s.2023/2024 potrà continuare ad accogliere i piccoli alunni all'interno del nuovo plesso ufficialmente riconosciuto.I genitori interessati all'iscrizione presso il nuovo plesso di infanzia "De Amicis" ovvero ai plessi "S.Paolo" (viale De Gemmis 42) e "Dell'Olio" (via Falcone 1) possono recarsi a scuola al mattino dalle 9.00 alle 12.00 e visitare le strutture, accompagnati dalle docenti referenti di plesso Minervini (De Amicis), Altizio (S.Paolo) e Timberio (Dell'Olio).