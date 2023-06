Alla Lega Navale illustrati i risultati del progetto FrameSport

L'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) è partner di questo progetto, nell'ambito del quale svolge una serie di attività tra cui alcune, denominate attività pilota, nelle aree di Trani, Vieste ed Otranto. Le attività Pilota, nello specifico, consistono nella realizzazione di:

un portale, e relativa webApp, con informazioni integrate che si traducono in servizi per i diportisti: dalla prenotazione dei posti barca, alle informazioni meteo marine, a quelle finalizzate alla promozione territoriale, con notizie sui maggiori attrattori culturali e turistici delle aree interessate (www.framesportpuglia.eu);

sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale sottesi al progetto.

Il progetto strategico Framesport, "Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dei porti minori dell'Adriatico", finanziato nel quadro del programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020, punta a sviluppare una strategia per la crescita sostenibile dei porti delle due coste dell'Adriatico, all'insegna della sostenibilità ambientale.Questa mattina alla Lega Navale sono stati illustrati i risultati del Progetto FRAMESPORT e verranno distribuiti ai partecipanti kit gratuiti, interamente plastic-free, composti da borraccia, cappellino, set di posate in bamboo, piatto in foglia di palma e T-shirt, in un comodo zainetto.Al tavolo dei relatori(project manager Asset Puglia),(vice presidente del Consiglio comunale),(presidente Lega navale Trani).