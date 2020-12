Alla scuola Baldassare grande festa di Natale con concerto e tombolata digitale

Martedì 22 dicembre è l'ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie e la scuola Baldassarre vuole salutare alunni e genitori, augurando un buon Natale. Anche quest'anno con l'ausilio della musica ed in particolare con una esibizione dell'orchestra della scuola, la "Baldassound Orchestra", diretta dal prof. Alessandro Giusto, a partire dalle ore 10. Tutto questo avverrà con una diretta streaming sul canale Youtube dell'istituto di piazza Dante, dal cortile della scuola con una nuova performance dei ragazzi: un concerto strumentale con una selezione scelta di brani, fra gli altri la splendida "Viva la vida" dei Coldplay, un inno all'ottimismo e alla vita, particolarmente significativo in un momento delicato come questo per i ragazzi. Inoltre verrà trasmesso sul canale Youtube della Baldassarre, un'antemprima del video in cui i ragazzi presentano una reinterpretazione del brano di Diodato, "Fai rumore", vincitore dell'ultima edizione di Sanremo.Dopo il concerto seguirà una tombolata in versione digitale ed anch'essa a distanza, con la partecipazione del Dirigente scolastico Marco Galiano, degli alunni e dei docenti, a partire dalle 11. Anche in tempi di Covid e restrizioni varie, la scuola Baldassarre non perde i contatti con alunni e genitori e, rinnovando lo spirito di squadra e famiglia, di comunità affiatata, sfrutta anche gli strumenti digitali per lo scambio degli auguri e per vivere un momento di spensieratezza.