Allarme a Trani: Il Certificato INPS rischia di escludere bambini con disabilità dall'Assistenza Specialistica

Raccolgo con forte preoccupazione i timori di molte famiglie, di molte espressioni della struttura scolastica, della società civile e politica, alla luce di un preavviso, irritualmente comunicato "per le vie brevi" ad alcuni genitori, in ordine al mancato accoglimento della domanda per la documentazione considerata carente per usufruire, dal prossimo anno scolastico, della assistenza specialistica. Atteso che ad oggi nessun responsabile dell'Amministrazione Comunale ha convocato una conferenza stampa, così "come promesso" dopo il 30 giugno sull'argomento e sul tema, ho l'obbligo morale di sollecitare ancora una volta l'estensione della fruizione della assistenza specialistica, nell'intesa che il Certificato INPS, richiesto unico e solo quale requisito necessario per attestare la gravità della disabilità, sia eliminato. È fondamentale fornire ad ogni bambino con disabilità grave e media il supporto all'Assistenza all'autonomia e comunicazione, senza classificare le disabilità. Ogni bambino ha bisogni specifici ed essenziali! I bambini con disabilità sono tutti cittadini con pari dignità e meritevoli dell'attenzione loro dovuta da parte dell'Amministrazione.