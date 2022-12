Alle 18 l'accensione del presepe e dell'albero di piazza Libertà

Per chi pensa che la sorpresa sia un po' rovinata dal fatto che, a causa della installazione dell'albero fatto di luci, le lamiere che ogni anno contengono i lavori in corso del presepe sono state smantellate prima del tempo, il direttore artistico e creatore "storico" del presepe di Piazza Libertà Carlo Scarcella assicura che non è così: "Acceso si vestirà di un aspetto tutto nuovo rispetto a quello che la gente sta vedendo da due giorni: entrare nel presepe, sotto l'albero, sarà come immergersi in un cielo stellato "Una scelta nuova e audace quella di Carlo Scarcella, di fronte a una cittadinanza abituata a un presepe che occupa tutto lo spazio centrale di Piazza Libertà e che diventa una Betlemme che assomiglia tanto a Trani. E c'è da credergli: da anni le scelte artistiche di questo artista hanno reso il presepe sempre più bello . Del resto, anche nelle nostre case, un presepe vestito dalle luci prende una vita tutta nuova, come se apparisse per la prima volta.Contenere il presepe nell'albero di Natale ha richiesto dimensioni decisamente più contenute, nelle quali comunque la magia della vita del villaggio dove è nato Gesù sarà rinnovata a ogni sguardo che da stasera vi si poserà.E dunque mancano poche ore, per stupire con questo albero , il più alto mai acceso nella città, per conquistare gli scettici che hanno già dato un'occhiata e si sono sentiti smarriti con una visione in anteprima alquanto modificata rispetto alla tradizione ( un'anteprima che -ripetiamo - manca dell'elemento fondamentale delle luci) e, soprattutto, come nello spirito di ogni anno, per allietare questo Natale.La festa dell'accensione sarà accompagnata da una parata di mascotte previste nel programma "Natale d'incanto."