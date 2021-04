Alunno positivo, scuola Baldassarre chiusa per sanificazione lunedì 19 aprile

Lunedì 19 aprile la scuole media Baldassarre di Trani rimarrà chiusura per la sanificazione dei locali. Come si apprende da una circolare firmata dal dirigente Marco Galiano il 17 aprile la scuola ha ricevuto comunicazione della positività al Covid-19 di un alunno del primo anno frequentante in presenza.Gli alunni frequentanti in presenza e i docenti della stessa classe dell'alunno risultato positivo sono stati posti in quarantena fiduciaria. Pertanto, per la sola giornata di lunedì 19 aprile, per tutte le classi dell'Istituto scolastico è attivato il piano per la didattica digitale integrata. Le attività riprenderanno regolarmente martedì 20 aprile.