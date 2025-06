Amet Trani denuncia una truffa on line: "Nessuna offerta di abbonamenti a 2 euro"

Sei mesi di corse a soli 2 euro per i primi mille che risponderanno all'annuncjo: l'offerta è tanto ghiotta quanto falsa e diventa urgente avvisare di non versare quei due euro e ancor prima, di non aprire quel link. Amet s.p.a. in queste ore sta comunicando ufficialmente che nessuna tessera di trasporto gratuito sia stata mai emessa .Al vaglio delle forze dell'ordine l'origine della truffa, congegnata mostrando mezzi dell'Amet e una tessera che sarebbe diritto all'abbonamento. Versare anche una somma minima come due euro facilita l'accesso alle carte di credito dei truffatori, ma già aprire il link potrebbe essere l'origine di un malware e la porta all' accesso ai propri dati personali.