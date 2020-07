Amet e bollette: quel difficile rapporto con i tranesi

Bollette Amet e tranesi, un rapporto "sempre tesoo", come recitava un noto e comico personaggio di Carlo Verdone. Un lettore, che si fa portavoce di altri suoi "amici" cittadini, ci scrive pubblicamente sui social ma crediamo che, per dare l'opportunità ad Amet di replicare, sia giusto portare il dibattito in un ambito istituzionale, con le parole del nostro lettore pubblicate sulla nostra testata giornalistica:"Caro Giovanni Ronco, è da molto che volevo parlarti di questo: io ed alcuni miei amici abbiamo pensato di scriverti in riferimento alle bollette Amet che ci stanno giungendo! Accordandoci su una visione generale, siamo giunti alla conclusione che l'Amet sta compiendo uno spietato stillicidio economico alle utenze. Da quando sono stati istituiti i nuovi contatori, le bollette hanno preso il volo e riceviamo le bollette ogni 2 mesi (...). Ma come si possono pagare fiumi di soldi se il vero consumo è di molto inferiore alla somma debitoria? Il governo non aveva deciso uno sconto? Specialmente questi oneri di sistema che, facendo un totale annuario, corrispondono ad un salario vero e proprio! Non c'è proprio niente da fare?".Giriamo la lamentela ad Amet, sperando di fare chiarezza sulla questione.