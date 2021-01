Amet, inaugurati i quattro nuovi bus a bassa emissione

Sono stati inaugurati questa mattina i 4 nuovi bus a bassa emissione acquistati dal Comune di Trani con un finanziamento regionale nell'ambito del bando Smart Go City, calibrato sul rinnovo del parco automobilistico del trasporto pubblico locale promuovendo l'acquisto di mezzi a ridotto carico inquinante.Rispondendo tempestivamente alla procedura avviata dalla sezione Mobilità sostenibile e vigilanza del TPL del dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, Trani ha ricevuto 1.731.700 euro per acquistare i 4 autobus che andranno a sostituire 4 mezzi presenti nella flotta aziendale di Amet con oltre 15 anni di esercizio. I mezzi saranno a servizio esclusivo del trasporto pubblico del Comune di Trani e saranno inalienabili, aggiuntivi rispetto a quelli che la società Amet si era impegnata ad acquistare per ammodernare il suo parco mezzi.I quattro nuovi veicoli Mercedes-Benz, dunque, entreranno in servizio per il trasporto urbano del Comune di Trani. Si tratta di 4 CITARO K Hybrid Mercedes-Benz, classe 1, particolarmente agili con i loro 10,6 metri di lunghezza, con alimentazione ibrida che rappresenta una scelta attenta ai consumi ed alla sostenibilità ambientale. I veicoli, dalla carrozzeria bianca e blu, sono equipaggiati con pedana per la salita e per la discesa di persone a mobilità ridotta, sistemi di videosorveglianza a bordo, conta passeggeri su tutte le porte, parete di protezione rinforzata per separare il conducente dai passeggeri, sistema antincendio nel vano motore, sistema per la localizzazione GPS e predisposizione per la convalida di titoli di viaggio.