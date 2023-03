Amet, FdI: «Si è spenta la pubblica illuminazione dopo 116 anni di onorato servizio»

In una nota diffusa dal Fratelli d'Italia di Trani si punta il dito sull'Amet: "Dopo 116 anni di onorato servizio si è spenta la pubblica illuminazione di Amet spa. Nata per dare la luce alla città di Trani - si legge nel testo - è stata spenta dalla Amministrazione Bottaro, dalle sue inefficienze, dagli Amministratori dell'Azienda fatti venire addirittura da fuori. La tristezza più grande non è per la "cara estinta" quanto dal fatto che i cittadini di Trani, veri e unici proprietari di AMET, vengono privati delle ricchezze più grandi eredità di un illustre passato. Ai cittadini Tranesi non resta che piangere, spesso anche al buio".